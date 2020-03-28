اليمن|.. القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة

السبت 28 مارس 2020

تمكنت قوات المقاومة المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



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وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة، أسقطت اليوم السبت، 28/آذار/2020، مسيرة حوثية في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وأضافت أن الطائرة الحوثية تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في سماء الدريهمي خلال 8 إيام.