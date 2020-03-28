اليمن|.. القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن|.. القوات المشتركة تسقط مُسيَّرة حوثية في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
تمكنت قوات المقاومة المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة، أسقطت اليوم السبت، 28/آذار/2020، مسيرة حوثية في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
وأضافت أن الطائرة الحوثية تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في سماء الدريهمي خلال 8 إيام.
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