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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..الأجهزة الأمنية تمنع التجمعات في المطاعم والكفتريات ومقاهي الإنترنت والان مع التفاصيل
السبت 28 مارس 2020
نفذت الأجهزة الأمنية، حملة نزولات على المطاعم والكافتيريات والمقاهي الشعبية ومحلات الانترنت والزواجات وأماكن التواجد الكبير للمواطنين خصوصا خور المكلا، لمنع التجمعات، وذلك ضمن الاحترازات الوقائية لمجابهة وباء كورونا المستجد.
وشاركت في الحملة قوة أمنية من قوات النجدة والخاصة والمرور وأمن المديرية بتوجيهات من قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت ومتابعة غرفة القيادة والسيطرة، حيث استهدفت الحملة أحياء المكلا، الشرج، الديس، باجعمان، فوه، ابن سيناء والشافعي.
وخلال الحملة دعت الأجهزة الأمنية جميع المواطنين إلى تجنب التجمعات والابتعاد عن الأسواق والمقاهي وحفلات الزواج، حرصاً على سلامتهم من وباء كورونا الذي عجزت الدول العظمى عن مجابهته.
وحذرت الأجهزة الأمنية ملاك المطاعم والمقاهي من البيع المحلي للمواطنين،وإنما يكون البيع "معلب" حتى يتمكن المواطن من ايجاد متطلابته الضرورية، كما شددت على منع إقامة سهرات الزواج ومن يخالف سيتعرض لعقوبات صارمة.
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