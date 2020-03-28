شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا الشمالية تنضم رسميا إلى الناتو والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجمهورية الواقعة في البلقان قدمت "وثيقة انضمام" إلى حلف شمال الأطلسي، مكملة الخطوة النهائية في مسار العضوية.
وتأتي هذه الخطوة في نهاية أسبوع دبلوماسي ناجح لمقدونيا الشمالية، إذ وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي أيضا، عقب تأجيلات عدة، على بدء محادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد.
وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان أن مقدونيا الشمالية صارت الآن عضوا في عائلة الناتو، عائلة من 30 دولة وحوالي مليار شخص، عائلة قائمة على يقينٍ بأننا أقوى وأكثر أمنا معا، أيّاً تكن التحديات التي نواجهها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدوره :" إن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو اليوم يمثل تتويجا لأعوام من المساعي التي بذلتها حكومة مقدونيا الشمالية وشعبها للالتحاق بحلف شمال الأطلسي"، مضيفا عضوية مقدونيا الشمالية في الناتو ستعزز الاندماج والإصلاح الديموقراطي والتجارة والأمن والاستقرار في المنطقة.
ووقّع أعضاء الناتو بروتوكول انضمام مقدونيا الشمالية في فبراير العام الماضي، عقب مصادقة جميع برلمانات الدول الـ29 على العضوية، وكان آخرها البرلمان الإسباني.
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