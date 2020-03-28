شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات «كورونا» بالإمارات : 1000 درهم للكمامة .. و2000 للخروج من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر النائب العام لدولة الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قراراً بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».، وحدد القرار 14 مخالفة، توقع بحق مرتكبيها حزمة من العقوبات، تتضمن غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 50 ألف درهم، بالإضافة الى عقوبات إدارية تصل إلى حد الاغلاق الإداري، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

وتشمل الغرامات : 50 ألف درهم لمن يخالف قرار الاستشفاء الالزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم اخطارهم بضرورة ذلك ، و50 ألف درهم لمن لا يلتزم بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها ، و50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة غير الملتزمة بقرار الإغلاق و500 درهم للزائر، و10 آلاف درهم لمن قام بالدعوى أو التنظيم للتجمعات في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب و5 آلاف درهم لكل من شارك، و5000 درهم غرامة في حال رفض الشخص إجراء الفحص الطبي عند الطلب، و2000 درهم غرامة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، و1000 درهم غرامة لقائد كل مركبة يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحد أكثر من 3 أشخاص، و1000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد، و1000 درهم غرامة في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة .