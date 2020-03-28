اليوم امطار غزيرة رعدية ليلا

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تشهد البلاد اليوم السبت، تساقط امطار متوسطة رعدية تزاد غزارتها ليلا.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون اليوم في المنطقة الوسطى طقس غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متعددة تزداد شدتها في الاقسام الشرقية منها ليلا وتكون رعدية احيانا ، لا تغيير في درجات الحرارة".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنقطة الشمالية غائم مصحوب بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، درجات الحرارة تنخفض قليلا".

واشارت الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تزداد غزارتها ليلا خاصة في الاقسام الشرقية منها وتكون رعدية احيانا، لا تغيير في درجات الحرارة".

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وادناه جداول بدرجات الحرارة وحالة الطقس لكافة المحافظات ومناطق البلاد بحسب الهيئة العامة للأنواء: