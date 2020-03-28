النفط يواصل خسائره للأسبوع الخامس ولا اتفاق بين السعودية وروسيا

اغلقت أسعار النفط على خسائر كبيرة بلغت ما يقارب من خمسة بالمئة، السبت، مواصلة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالي مع ضعف الطلب الناتج عن فيروس كورونا وعدم الاتفاق بين السعودية وروسيا على تخفيض الانتاج.
وانخفض خام برنت 1.28 دولار بما يعادل 4.86 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 25.06 دولار للبرميل.
وأغلق الخام الأمريكي منخفضا0.76 دولار أو 3.36 بالمئة على 21.84 دولار. ونزل الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة على مدار الأسبوع.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم ثلاثة مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمئة، داعيا كبار المنتجين مثل السعودية إلى تقديم يد العون لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام.
وكان اتفاق استمر لثلاث سنوات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، انهار هذا الشهر بعد رفض موسكو تأييد خطة الرياض لتعميق تخفيضات الإنتاج، مما حدا السعودية للتعهد بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي.
وقال مسؤول من وزارة الطاقة السعودية "ليس هناك أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول".
جاء التصريح عقب قول مسؤول روسي كبير يوم الجمعة إن عددا أكبر من منتجي النفط قد يتعاون مع أوبك وروسيا، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم والتي لم تخفض إنتاجها قط.
ودعت وكالة الطاقة الدولية، التي تسدي المشورة إلى الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى، السعودية إلى تقديم يد العون من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.
ودعت الجزائر، الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، إلى اجتماع للجنة الاقتصادية التابعة للمنظمة في موعد أقصاه العاشر من ابريل نيسان لبحث الأوضاع الحالية بسوق النفط.
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