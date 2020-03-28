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اقليم كردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس في الاقليم".

 

واضافت انه "بذلك ارتفاع عدد المصابين بالفايروس في الإقليم إلى 121".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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