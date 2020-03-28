اقليم كردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في الاقليم".

واضافت انه "بذلك ارتفاع عدد المصابين بالفايروس في الإقليم إلى 121".