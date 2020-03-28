بالصور .. تعفير مستشفى الكرخ العام والأزقة المحيطة بها

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن تعفير مستشفى الكرخ العام والأزقة المحيطة بها. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها قامت بحملة تعفير لمحيط مستشفى الكرخ العام والأزقة المحيطة بها". واضافت انها "قامت بحملة توعوية ضمن المنطقة المذكورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة". Advertisements

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