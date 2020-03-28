العقد الوطني: تكليف ألزرفي ليس ضمن الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية

أكد تحالف العقد الوطني، السبت، على ضرورة ان يكون المكلف لرئاسة الحكومة المقبلة مشرحا للاغلبية ومن المكون الاكبر، مشيرا الى ان ما حصل من تكليف للنائب عدنان الزرفي لم يكون ضمن الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية.
وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد موقفنا الثابت من الاستحقاقات الدستورية والسياقات السياسية بضرورة أن يكون المكلف لرئاسة الوزراء مرشحا للأغلبية من المكون الأكبر والذي يجب أن يحظى بدعم الفضاء الوطني".
وأضاف، أن "ما حصل من تكليف لم يحقق ذلك، وعليه ندعوا الى العودة الى المسار الصحيح وتسمية مرشح يحقق ما سبق للخروج من الأزمة الحالية وان ذلك لن يتم الا بتضامن وتوافق وطني واسع".
وأضاف، أن "ما حصل من تكليف لم يحقق ذلك، وعليه ندعوا الى العودة الى المسار الصحيح وتسمية مرشح يحقق ما سبق للخروج من الأزمة الحالية وان ذلك لن يتم الا بتضامن وتوافق وطني واسع".
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في 17 آذار الحالي النائب عن محافظة النجف وعضو تحالف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.
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