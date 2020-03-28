جهاز الاستخبارات الألماني: تركيا تعمدت تأجيج الوضع على الحدود مع اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية إن جهاز الاستخبارات الألماني “BND” توصل لمعلومات تشير إلى أن السلطات في تركيا قامت بنقل اللاجئين إلى الشريط الحدودي مع اليونان، وإشعال الأوضاع على الحدود.



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وبينت الصحيفة أنه وفقًا للمعلومات التي توصل إليها جهاز الاستخبارات الألماني، عمدت أنقرة بتأجيج الوضع على الحدود مع اليونان، وإشعال الاشتباكات بين قوات الأمن اليونانية واللاجئين الراغبين في عبور الحدود.

ولفتت الصحيفة في تقرير إلى أن المسؤولين الأتراك دفعوا اللاجئين إلى الصعود على متن الحافلات، لإرسالهم إلى الحدود، زاعمة أنه كان من بينهم عناصر أمنية تابعة للدولة، عملوا على إشعال الوضع على الحدود.