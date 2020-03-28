شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 19 من فيروس كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، شفاء 19 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.



وأضافت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 254 حالة حتى الآن، من مجموع 473 حالة مسجلة بفيروس كورونا المستجد.

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