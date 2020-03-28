شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوكيو تسجل أكبر زيادة يومية بعدد إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن طوكيو سجلت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات.



وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى 12 أبريل نيسان وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ.

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