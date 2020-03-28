ليبيا.. "سرت لإنتاج النفط" تجهز حجرا صحيا لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

انتهـت إدارة الصحـة المهنيـة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا، من تجهيز المبـنى المستهـدف للحجر الصحي بالشركة باستراحـة الشاطئ بالمنطـقة الثانيـة .



وتضمنـت الخطة إعداد حجرة للعناية الفائقة تحتوي على سريرين وجهاز للتنفس الصناعي وجهاز للصدمات الكهربائية وجهاز تخطيط القلب، وجهاز توسيع الشعب الهوائية، كما تحتوي على جميع الأدوية الخاصة بمثل هذه الحالات .

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كما أعدت ثلاث غرف بسعة 4 أسرّة ، تحتوي كل غرفة على جميع ما يحتاجه المصاب في هذه المرحلة سواء أكسجين أو موسعات الشعب الهوائية أوجميع أنواع الأدوية، وهذه الغرف أعدت للحالات التي تكون إصابتها بين الضعيفة والمتوسطة، وتجهيز غرفة للطبيب المقيم مع الحالات .

وجهزت الصحة المهنية مركزاً صغيراً بين الغرف لعنصر التمريض الذي يوثق الحالات، و يتولى سحب العينات للحالات المصابة، ومتابعتها.

جرى تزويد الحجر الصحي بمخزن طبي يحتوي على جميع مايحتاجه في أي وقت من محاليل وأدوية وأطقم لملابس المصاب أو الفريق الطب. وللحماية من انتشار الفيروسات تم تزويد المركز بكافة مواد التعقيم والتطهير التي يمكن أن يحتاجها المكان.