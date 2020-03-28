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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هروب 8 معتقلا من سجن بإيران خشية إصابتهم بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
نشر ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر هروب عشرات السجناء من سجن مدينة سقّز، بمحافظة كردستان، غرب إيران، حيث يعد هذا رابع تمرد في السجون الإيرانية بغضون أسبوعين بسبب مخاوف السجناء من انتشار كورونا بعد وفاة وإصابة العديد منهم بالفيروس.
وقالت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، أن معلومات موثقة أكدت قيام السجناء بالتمرد مساء الجمعة داخل السجن حيث تمكن 80 منهم من الهروب.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن السجناء تمكنوا حين الهروب من ركوب سيارات المواطنين برضاهم أو بالتهديد وابتعدوا عن المكان.
وتابعت أن قسما آخر من السجناء الهاربين تمكنوا من الاختباء في المدينة من خلال دخول الشوارع الرئيسية بالمرور من الأزقة الضيقة المحيطة بالسجن.
وحدثت حالت تمرد مماثلة في سجون تبريز وبارسيلون في خرم آباد وأوليغودارز خلال الأيام الماضية، وسط قلق متزايد بين النزلاء بشأن انتشار فيروس كورونا وعدم منح السجناء إجازات شبيهة بأقرانهم في السجون الأخرى.
يشار إلى أن السلطة القضائية الإيرانية كانت قد منحت إجازة لحوالي 85 ألفا من مجموع أكثر 280 ألف سجين بسبب مخاوف من انتشار كورونا، لكنها استثنت أغلب السجناء السياسيين على الرغم من مناشدات منظمات حقوق الإنسان والنشطاء.
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