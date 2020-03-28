"سلمان للإغاثة" يوزع 3700 كرتون من التمور في المنصورة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 3,700 كرتون من التمور في مديرية المنصورة بمحافظة عدن استفاد منها 3,700 أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والمتضررين وأسر الشهداء والأيتام.



ووفق وكالة "واس" تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني والذي شمل كافة المحافظات بما فيها التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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