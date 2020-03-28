روحاني: الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90 بالمئة من تكاليف العلاج لمرضى كورونا

لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أنّ "إيران لم تكن من بين البلدان الّتي يتساقط فيها المرضى بفيروس "كورونا" في حدائق وممرّات المستشفيات دون اهتمام، كما أنّها لم تكن من البلدان الّتي تنفذ سلع أسواقها في ساعات الصباح الأولى، بل انّ مراكز التسوّق الإيرانيّة مليئة بكلّ ما يحتاجه المواطنون على مدى أربع وعشرين ساعة".
وركّز في كلمة له خلال جلسة للجنة الوطنية لمواجهة فيروس "كورونا"، على أنّ "كلّ المنشآت والمصانع المهمّة تعمل بكلّ طاقتها، بحيث لم تشهد البلاد أي نقص في المياه أو الكهرباء أو الوقود، كما أنّ القوات المسلحة تتمتّع بالجهوزيّة الكاملة للحفاظ على أمن البلاد، وتشارك بشكل فعّال في الحملة الوطنية لمكافحة كورونا".
أنّ "الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90 بالمئة من تكاليف العلاج لمرضى "كورونا"، موضحًا أنّ "الحكومة عملت خلال السنوات الست الأخيرة على تطوير نظام التأمين الصحّي".
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