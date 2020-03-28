تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في تايلاند

كشف المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع الخاص بفيروس "كوفيد-19" في ​تايلاند​، تاويسين ويسانويوثين، أنّ "البلاد سجّلت 109 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة واحدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 وست وفيات"، موضحًا أنّ "أحدث حالة وفاة هي لمريض كان يعاني‭‭‭ ‬‬‬بالفعل من بعض المضاعفات الصحيّة".

وكان قد أفاد أمس بأنّ "عدد الحالات الّتي شُفيت من المرض إلى الآن بلغ 97".

وكانت قد أصدرت الحكومة التايلندية قرارًا بإغلاق المزيد من المنشآت العامّة والمؤسّسات والشركات للحدّ من انتشار "كورونا". كما مدّدت حالة الإغلاق القائمة في البلاد حتّى نهاية نيسان المقبل.