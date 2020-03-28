سلطات بنما رصدت 112 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس "كورونا"

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في بنما، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، "تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 14". كما أكّدوا "رصد 112 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 786".

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