الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الحالات إلى 152

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (​كوفيد 19​)، منها 8 حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر فيما تخضع خمس 5 حالات للتقصّي الوبائي"، موضحةً أنّ "بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 152 حالة".

وأكّدت في بيان، أنّ "23 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات". كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".