إرتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في المكسيك إلى 717 والوفيات إلى 12

أعلنت وزارة الصحة ​المكسيك​ية "أنّها سجّلت 717 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مقارنةً مع 585 حالة في اليوم السابق"، موضحةً أنّ "المكسيك شهدت حتّى الآن 12 حالة وفاة، مقارنةً مع 8 وفيات يوم أمس".

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