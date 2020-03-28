انطوان نصرالله: الساسة عندنا لا هم لهم الا التنافس على الظهور غير المجدي

اشار المحامي انطوان نصر الله في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "الناس خائفون من وباء يدمر حاضرهم، ويكاد يقضي على مستقبلهم، والساسة عندنا لا هم لهم الا التنافس على الظهور غير المجدي والكلام غير المفهوم وتقاسم الحصص في دولة لم تعد تشبه ذاتها"، وتابع ​نصرالله​ قائلا "عيب، حلو عنا".

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