الجيش: نفذنا إجراءات استثنائية تطبيقا لقرار حظر التجول ومتابعة مدى تقيد المؤسسات بالإقفال

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنّ "وحدات الجيش المنتشرة في المناطق كافّة، نفّذت إجراءات استثنائيّة تطبيقًا لقرار حظر التجوّل من السابعة مساءً حتّى الخامسة صباحًا، ومتابعة مدى تقيّد المؤسّسات الّتي شملها القرار بالإقفال".

وشدّدت على "وجوب الإلتزام التام بتطبيق التعبئة العامة"، داعيةً المواطنين إلى "التقيّد بالإجراءات والتعليمات لجهة البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلّا في حالات الضرورة القصوى، وعدم التجمّع لأي سبب كان تحت طائلة المسؤوليّة".