اسماعيل سكرية انتقد أسلوب الرش العشوائي للمبيدات

أبدى رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية تخوفه من أسلوب الرش العشوائي للمبيدات الذي يحصل في بيروت ، والذي يتضمن مادة الكلور ومواد أخرى مجهولة، حيث يلاحظ رش الارصفة دون التركيز على الأماكن المعرضة للمس كمداخل المطاعم والافران والتعاونيات، والرش في الهواء وهو الاخطر بحيث تعرض مادة الكلور العيون للحساسية كما الاذى للرئتين".
أضاف: "المطلوب تقديم بيان واضح بالمواد المركب منها رش المبيدات ومعاييرها، والتركيز على مناطق اللمس وأدة رشها مرارا بعد اللمس، ما يجري هو رش عشوائي استعراضي قد يؤذي اكثر مما يفيد".
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