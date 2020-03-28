اسماعيل سكرية انتقد أسلوب الرش العشوائي للمبيدات

أبدى رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور ​اسماعيل سكرية​ تخوفه من أسلوب الرش العشوائي للمبيدات الذي يحصل في ​بيروت​ ، والذي يتضمن مادة الكلور ومواد أخرى مجهولة، حيث يلاحظ رش الارصفة دون التركيز على الأماكن المعرضة للمس كمداخل ​المطاعم​ والافران و​التعاونيات​، والرش في الهواء وهو الاخطر بحيث تعرض مادة الكلور العيون للحساسية كما الاذى للرئتين".

أضاف: "المطلوب تقديم بيان واضح بالمواد المركب منها رش المبيدات ومعاييرها، والتركيز على مناطق اللمس وأدة رشها مرارا بعد اللمس، ما يجري هو رش عشوائي استعراضي قد يؤذي اكثر مما يفيد".