مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: وسائل الاتصال والتواصل خلال الأزمة متاحة كالمعتاد

اشارت ​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ في بيان، الى انه "يواصل مركز الاتصال 1785 في المؤسسة تلقي شكاوى المواطنين ومراجعاتهم بخصوص كافة المسائل المرتبطة بعمل المؤسسة وخدمة المشتركين وإصلاح الأعطال، "والتزاما بإجراءات التعبئة العامة التي أعلنتها ​الحكومة​، تم تنظيم الدوام في المركز وفق نظام المداورة لتأمين استمرار العمل وخدمة المواطنين مع الحفاظ على كافة الاجراءات التي تؤمن حماية الموظفين من احتمال انتقال العدوى او الاصابة بفايروس ​كورونا​. وتأمينا لاستمرار التواصل بين المؤسسة والمواطنين من جهة وبينها و​المؤسسات الاعلامية​ من جهة أخرى، تم تنظيم العمل في وحدة الاعلام والاتصال وتأمين استمراريته أونلاين (من المنزل)، وكان فريق وحدة الاعلام والاتصال أنجز تخزين المواد الاعلامية كافة، على سرفر المؤسسة، ووثقها وبرمج قنوات الاتصال وأنشأ شبكات خاصة يمكن من خلالها تأمين استمرارية العمل وفق الآلية السابقة، وبالكفاءة نفسها".

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