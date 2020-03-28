اشار وزير الصناعة عماد حب الله الى ان في عملية الحجر التي نحن فيها من الضروري ان يبدع المنتج والمصنع اللبناني، ونحن سندعم الصناعة في لبنان. واوضح ان هناك صندوق تمويلي جديد سيكون جاهزا بشهر ايار بقيمة 700 مليون دولار لمساعدة الصناعيين، ودعا الصناعيين للتواصل معه بحال وجود اي مشكلة.
واكد حب الله في حديث تلفزيوني، ان هناك مصانع ستعمل 24/24 لتلبية احتياجات السوق الضرورية، والعامل الوحيد الذي يمنع فتح كل المصانع هو التدابير الوقائية وعدم التزام بعد المناطق بالحجر، ولذلك تم تاجيل فتح بعض المصانع بعض الوقت، ونحن حين يتحسن الوضع سنعيد فتح المصانع. وشدد على ضرورة التزام الجميع بتدابير مواجهة كورونا.
ولفت الى ان المواد الاولية لمواجهة الازمة مؤمنة حتى الساعة، ونحن طلبنا من الصناعيين اعطائنا كافة التفاصيل المطلوبة لمتابعتها مع الحكومة ومصرف لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر حب الله: تم تاجيل فتح بعض المصانع بسبب الظروف وهناك مصانع تعمل 24/24 لتامين الحاجيات الضرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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