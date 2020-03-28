حب الله: تم تاجيل فتح بعض المصانع بسبب الظروف وهناك مصانع تعمل 24/24 لتامين الحاجيات الضرورية

اشار وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ الى ان في عملية الحجر التي نحن فيها من الضروري ان يبدع المنتج و​المصنع​ ال​لبنان​ي، ونحن سندعم الصناعة في لبنان. واوضح ان هناك صندوق تمويلي جديد سيكون جاهزا بشهر ايار بقيمة 700 مليون ​دولار​ لمساعدة الصناعيين، ودعا الصناعيين للتواصل معه بحال وجود اي مشكلة.

واكد حب الله في حديث تلفزيوني، ان هناك مصانع ستعمل 24/24 لتلبية احتياجات السوق الضرورية، والعامل الوحيد الذي يمنع فتح كل ​المصانع​ هو التدابير الوقائية وعدم التزام بعد المناطق بالحجر، ولذلك تم تاجيل فتح بعض المصانع بعض الوقت، ونحن حين يتحسن الوضع سنعيد فتح المصانع. وشدد على ضرورة التزام الجميع بتدابير مواجهة ​كورونا​.

ولفت الى ان المواد الاولية لمواجهة الازمة مؤمنة حتى ​الساعة​، ونحن طلبنا من الصناعيين اعطائنا كافة التفاصيل المطلوبة لمتابعتها مع ​الحكومة​ و​مصرف لبنان​.