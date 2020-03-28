فادي الجميل: هناك قطاعات يجب ان تبقى تعمل كي تؤمن متطلبات المجتمع

اشار رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ الى ان الصناعيين ملتزمون ب​السلامة العامة​ فوق اي اعتبار، الا ان هناك قطاعات يجب ان تبقى تعمل كي تؤمن متطلبات المجتمع من مواد تعقيمية وطبية وغذائية وغيرها، وهناك قطاعات تعمل 24/24.

ولفت الجميل في حديث تلفزيوني، الى ان الصناعيين يعملون اليوم لتأمين الاحتياجات للشعب، واوضح ان الازمة طويلة ومن الضروري تخفيف العبء الاجتماعي، والمواد الاولية هي مشكلة المشاكل، وموضوع المواد الاولية يشكل مشكلة كبيرة بسبب نقص ​الدولار​ جراء تحديد سعر الصرف وهذا ما لا يحصل في السوق.