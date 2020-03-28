اشار رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الى ان الصناعيين ملتزمون بالسلامة العامة فوق اي اعتبار، الا ان هناك قطاعات يجب ان تبقى تعمل كي تؤمن متطلبات المجتمع من مواد تعقيمية وطبية وغذائية وغيرها، وهناك قطاعات تعمل 24/24.
ولفت الجميل في حديث تلفزيوني، الى ان الصناعيين يعملون اليوم لتأمين الاحتياجات للشعب، واوضح ان الازمة طويلة ومن الضروري تخفيف العبء الاجتماعي، والمواد الاولية هي مشكلة المشاكل، وموضوع المواد الاولية يشكل مشكلة كبيرة بسبب نقص الدولار جراء تحديد سعر الصرف وهذا ما لا يحصل في السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الجميل: هناك قطاعات يجب ان تبقى تعمل كي تؤمن متطلبات المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.