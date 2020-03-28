قرقاش: اتصال بن زايد بالاسد يأتي بسياق الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا

اشار وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ الى إن الاتصال الذي أجراه محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ​أبوظبي​ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ يأتي بسياق الظروف الاستثنائية المرتبطة ب​فيروس كورونا​.

ولفت قرقاش في تصرح له بمواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه، البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".​​​​​​​