أبو سليمان: لاعتماد آلية شفافة وعلنية للتعيينات تعتمد على الكفاءة لا المحسوبية

كرّر الوزير السابق كميل أبو سليمان، المطالبة بـ"اعتماد آليّة شفّافة وعلنيّة للتعيينات خصوصًا في المراكز الماليّة والمصرفيّة، في ظلّ الوضع المالي والاقتصادي الحرج للغاية، كما كان موقفي دائمًا في الحكومة السابقة وموقف وزراء "حزب القوات اللبنانية" في الحكومات المتعاقبة".
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب آليّة تعتمد على الكفاءة لا المحسوبيّة أو الولاء، وتؤمّن مساواة بالفرص لكلّ من لديهم الرغبة والأهليّة وتتوفر فيه المعايير"، لافتًا إلى أنّ "الكفاءة لا يحدّدها وزير كي يعمد إلى رفع 3 أسماء عن كلّ موقع ليختار مجلس الوزراء اسمًا من بينها". وشدّد على أنّه "لا يمكن النهوض بلبنان إلّا بالاعتماد على الكفاءة، فالمحاصصة غير مقبولة وهي ساهمت بوصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم".
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