حمد حسن: خلال اسبوعين يمكن استقبال الحالات المرضية بالمستشفى اللبناني الكندي

اشار وزير الصحة حمد حسن بعد جولة في المستشفى اللبناني الكندي في سن الفيل مع الوزير السابق الياس بوصعب، الى انه خلال اسبوع او 10 ايام يمكن ان نستعد لاستقبال الخدمات الفندقية في المستشفى لمصابي كورونا، والحالات المرضين خلال اسبوعين، وخلال 4 اسابيع سيكون لدينا قدرة استيعابية كبرى بحال انتشر الوباء بشكل كبير.
وشكر حمد الوزير بو صعب لتقديمه نموذج فعال ليكون لدينا مؤسسات استشفائية تستعمل في هذه المرحلة من خدمات فندقية وتمريضية وعناية فائقة، ومن خلال هذه المبادرة نقول لاهلنا في المتن ان مستشفى ضهر الباشق ستكون من ضمن الخطة الموضوعة، ونحن نبحث عن البديل بحال ارتفع عدد الحالات، والبديل اصبح موجودا في المستشفى اللبناني الكندي.
ولفت الى ان تعاطي المجتمع المدني مع حظر التجول متفاوت بين منطقة واخرى، وهذا التفاوت ليس مريحا ولدينا الوقت للالتزام بكل التوصيات، دونها جميعا نحن في خطر. واوضح انه حتى مساء امس كان هناك 7 حالات وفاة من الاعمار الكبيرة، ومن الواجب المحافظة على كبارنا في بيوتهم وعدم نقل العدوى لهم.
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