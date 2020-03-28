باسيل: التحية غداً لكل خطوة مصالحة بين العرب

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "​سوريا​ العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة"؛ جملة واحدة تختصر كل صفات العربي الأصيل، فألف تحية لكل مبادرة إنسانية يقوم بها قائد عربي تجاه شعب عربي عزيز؛ والتحية غداً لكل خطوة مصالحة بين العرب.

يذكر بأن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اكد في اتصال بالامس مع الرئيس السوري بشار الاسد ان سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة.​​​​​​​