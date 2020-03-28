أعلنت هيئة التنسيق المشتركة الروسية - السورية أن ​الولايات المتحدة​ الأميركية تقوم بنقل المعدات للمسلحين في ​سوريا​ تحت ستار المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي مخيم ​الركبان​ المقدمة تحت عنوان مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد. وقالت الهيئة في تقريرها "يسعى الجانب الأميركي الاستفادة من حالة انتشار فيروس كورونا المستجد ويحاول الضغط على ​الأمم المتحدة​، لتمرير شحنات ومعدات للمسلحين تحت ستار المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان و​اللاجئين​".

وأضاف التقرير: "إن ما يسمى بإدارة المخيم ومن خلال المساعدات الأميركية تكثف حملة توعية لجذب انتباه ​العالم​ إلى الوضع الحرج للسكان المحليين والحاجة إلى مساعدة دولية عاجلة لمنع كارثة إنسانية.

وأكد التقرير المشترك أن المشاكل الإنسانية لمخيم الركبان هي نتيجة للاحتلال غير القانوني لهذا الجزء من سوريا من قبل الولايات المتحدة.

وتابع التقرير أن "​روسيا​ وسوريا اتخذتا كافة الإجراءات اللازمة لإفراج وإجلاء لاجئي مخيم الركبان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التنسيق الروسية والسورية: واشنطن تقدم دعما للمسلحين تحت غطاء المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.