أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان ابناء المدينة التزموا بحظر التجول في يومه الاول والذي تقرر من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، في اطار رفع الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس "الكورونا".
واوضح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لـ "النشرة" ان الالتزام كان "جيد جدا" في الاحياء الداخلية وتاما في مختلف شوارع المدينة بعد اقفال محال المواد الغذائية والسوبرماركت والحلويات باستثناء الصيدليات، مشيرا الى ان القوى العسكرية والامنية سيرت دوريات للتأكد من الالتزام، وتعليماتها واضحة بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وفي عين الحلوة، اتخذ الجيش البناني قرارا بمنع دخول وخروج اي من السيارات والمواطنين على حواجزه العسكرية المختلفة التزاما بمنع التجول، باستثناء الحالات المرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية صيدا للنشرة: الالتزام بحظر التجول كان "جيد جدا" في الاحياء الداخلية وتاما في مختلف الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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