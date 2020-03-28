رئيس بلدية صيدا للنشرة: الالتزام بحظر التجول كان "جيد جدا" في الاحياء الداخلية وتاما في مختلف الشوارع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ابناء المدينة التزموا ب​حظر التجول​ في يومه الاول والذي تقرر من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، في اطار رفع الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس "الكورونا".

واوضح رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ لـ "النشرة" ان الالتزام كان "جيد جدا" في الاحياء الداخلية وتاما في مختلف شوارع المدينة بعد اقفال محال المواد الغذائية والسوبرماركت والحلويات باستثناء ​الصيدليات​، مشيرا الى ان القوى العسكرية والامنية سيرت دوريات للتأكد من الالتزام، وتعليماتها واضحة بتسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

وفي ​عين الحلوة​، اتخذ ​الجيش​ البناني قرارا بمنع دخول وخروج اي من السيارات والمواطنين على حواجزه العسكرية المختلفة التزاما بمنع التجول، باستثناء الحالات المرضية.