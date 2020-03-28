شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان :جهاز تنمية المشروعات وافق على تأجيل أقساط قروض الشباب 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع وزيرة الصناعة، وافق على توصية هيئة مكتب اللجنة بتأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمدة ستة أشهر.

وأضاف "مرعى" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هناك تنسيق كامل جرى بين وزيرة الصناعة رئيسة الجهاز، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وشركات التأمين والجمعيات التابع لها تلك المشروعات، وذلك تيسيراً على الشباب نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية على مشروعاتهم نتيجة ما حدث جراء أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هيئة اللجنة قد عقدت اجتماعا لها، بحضور النواب محمد المرشدى وهالة أبو السعد وكيلى اللجنة، والنائب محمد سليم أمين سر اللجنة، لمناقشة كل ما يتعلق بالتيسيرات التي من الممكن أن يقدمها البرلمان، للشباب أصحاب المشروعات، وتوافقت على تقديم توصية مكتوبة، لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رئيس جهاز تنمية المشروعات.