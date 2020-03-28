بالصور.. جنوب سيناء تواصل حملات تعقيم الشوارع والحدائق العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

واصلت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملات تطهير وتعقيم الشوارع والحدائق العامة بكافة مدن المحافظة، لمواجهة تداعيات خطر فيروس كرونا (كوفيد 19)، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتعقيم كافة مدن المحافظة.

وكثفت فرق التعقيم، أعمال تطهير وتعقيم المباني السكنية، والشوارع، والأسواق، ورش الحدائق العامة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعقيم وتطهير شوارع المدن والأحياء، ومداخل ومخارج المدن عن طريق تعقيم الهواء وتنظيف الحدائق العامة بالمبيدات الصحية، والتركيبات التي صممت للقضاء على فيروس كورونا، والتي أوصت بها وزارة الصحة.

وأعن المحافظ أنه تقرر غلق جميع شواطئ المحافظة، وسيجرى تطبيق عقاب رادع للمخالفين، كما وجه جميع رؤساء المدن، بمتابعة الشواطئ والتأكد من عدم تواجد المواطنين عليها، وتطبيق القانون على المخالفين.