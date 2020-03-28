هشم رأسها.. عامل يقتل زوجته بفأس في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: تخلص عامل من زوجته بفأس اليوم السبت؛ بسبب خلافات أسرية بينهما بقرية الصالح دائرة مركز طهطا؛ شمالي محافظة سوهاج. تلقى مدير أمن سوهاج؛ اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة طهطا بالواقعة. وتبين من التحريات أن المتهم "عادل. ق" ٣٨ عامًا، عامل، اعتدى على زوجته "أميرة. م" ٢٨ عامًا ربة منزل بفأس حتى فارقت الحياة. جرى ضبط المتهم؛ وحرر محضر بالواقعة؛ وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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