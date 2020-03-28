سوريا.. تمديد تعطيل المدارس والجامعات حتى 16 من الشهر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 نيسان القادم، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل المُقبل.
وقرر الفريق "الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا" تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها من يوم 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.
كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.
وكانت الحكومة أعلنت أمس أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.
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