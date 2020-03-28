إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص كورونا

أفادت وكالة "فارس" بأنه تمت صباح اليوم السبت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا في إيران، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني. المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني. وحسب الوكالة، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران ولأول مرة لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع. في إيران ولأول مرة لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع. وأضافت الوكالة، أن هذا النظام قد نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.

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