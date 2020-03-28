ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في دول جوار روسيا

أعلن كل من كازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا صباح اليوم، أرقاما جديدة لعدد ضحايا فيروس كورونا في أراضيها.
وأفادت وزارة الصحة الأوزبكية بتسجيل 16 أصابة جديدة خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 104 إضافة إلى
وفي كازاخستان، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 204، بعد رصد 11 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، في حين سجلت وفاة واحدة في البلاد بكورونا حتى الآن.
وفي أرمينيا أعلنت السلطات ارتفاع عدد الإصابات إلى 372 بعد أن كانت الحصيلة السابقة 329 إصابة ووفاة واحدة.
وفي جورجيا المجاورة، أعلن مساء أمس الجمعة عن تسجيل 83 إصابة بزيادة 14 حالة، أما في أذربيجان فرصدت 43 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 165، إضافة إلى 3 وفيات.
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