الكويت.. شفاء 7 حالات جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين يصل 64

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح عن شفاء سبعة مصابين آخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 64 وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكد الوزير، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم السبت، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت تعافي هؤلاء الأشخاص السبعة من الفيروس، مضيفا أنهمسينقلون إلى الجناح المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
ولم تنشر السلطات الكويتية اليوم بعد حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا، ولا يزال عدد المصابين منذ أمس عند مستوى 225 حالة مسجلة.
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