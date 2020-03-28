كورونا.. ارتفاع قياسي بعدد الإصابات اليومي في نيويورك

تعد ولاية نيويورك واحدة من أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة.
وبحسب بيانات السلطات في الولاية، فإن عدد
وترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسق متسارع، حيث تجاوزت الـ 100 ألف،ما يجعلها بالمرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس.
وبحسب آخر الاحصائيات فقد تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل، 402 وفاة، ونحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا في أمريكا، وهو رقم قياسي منذ تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.
وبلغ عدد الوفيات في مختلف المناطق الأمريكية 1588 حتى الآن.
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