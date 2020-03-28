الأردن يعلن إجراءات جديدة لدفن جثمان أولى ضحايا فيروس كورونا

قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي، إن جثمان السيدة، التي تعد أولى ضحايا فيروس كورونا في البلاد، سيوارى الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته حول دفن الموتى.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الحجاوي، أن جثمان المتوفاة (83
وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة، سعد جابر، أن المرأة الثمانينية، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم.
وأعلن وزير الصحة، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.
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