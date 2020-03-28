اخبار العالم

الأردن يعلن إجراءات جديدة لدفن جثمان أولى ضحايا فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن، بسام الحجاوي، إن جثمان السيدة، التي تعد أولى ضحايا فيروس في البلاد، سيوارى الثرى، بحسب قانون الصحة العامة الأردني وتعديلاته حول دفن الموتى.

 

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الحجاوي، أن جثمان المتوفاة (83

Advertisements
عاما) سيوارى الثرى ضمن إجراءات صحية بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقا لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.

 

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة، سعد جابر، أن المرأة الثمانينية، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، كانت تعاني من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم.

وأعلن وزير الصحة، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلن إجراءات جديدة لدفن جثمان أولى ضحايا فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا