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طوكيو تسجل أكثر من 50 إصابة جديدة بكورونا

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت أن طوكيو سجلت أكثر من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس وهو ما يمثل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات.

وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى 12 أبريل، وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ.

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