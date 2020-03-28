عدد إصابات كورونا في أميركا يتخطى الـ 100 ألف حالة

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة الأميركية أمس حاجز ال 100 ألف حالة بحسب حصيلة أعدتها جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.

وأظهرت الحصيلة أن الولايات المتحدة سجلت في الوقت نفسه أكثر من 1500 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس أغلبها في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع على قرار حزمة الحوافز الاقتصادية المعتمدة من مجلسي الشيوخ والنواب البالغة قيمتها تريليوني دولار، في إطار مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر ترامب أيضا أمرا فيدراليا، لإجبار شركة جنرال موتورز، على صنع أجهزة للتنفس الاصطناعي في مواجهة الأزمة، مفعلاً في سبيل ذلك قانون الإنتاج الدفاعي، الذي نادرا ما يتم استخدامه، لإجبار الشركة على تسريع إنتاجها للأجهزة.