المكسيك ترصد 717 إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الجمعة، إنها سجلت 717 حالة إصابة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8 في اليوم السابق.

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