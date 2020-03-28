الكويت: شفاء 7 حالات جديدة من "كورونا"

أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 64 حالة.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة ،في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية، إن الحالات التي تعافت من الفيروس تعود لـ 6 مواطنين كويتيين منهم 5 ذكور وأنثى بالاضافة إلى مقيمة .

وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.