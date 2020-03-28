شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر": تشكيل مجموعة أزمة في كل محافظة يعكس إدراك الحكومة الكامل للأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، بتشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة، يعكس إدراك الحكومة الكامل للأزمة، وكيفية مواجهتها بالشكل السليم.

وأضاف "أبو هميلة" لـ ”الخليج 365”، أن الائتلاف ونوابه يتابعون الأوضاع في كافة المحافظات بشكل لحظي من خلال غرف للمتابعة، ويتواصلون بشكل مباشر مع الجهات المعنية، لتسهيل وحل أي مشكلات تواجه المواطنين، في سبيل الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا بشكل شامل.

و وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، بتشكيل مجموعة أزمة مصغرة بكل محافظة، تضم مدير مديرية الصحة، ومسئول الطب الوقائى، وخطوط ساخنة مع كل المسئولين، تقوم بالحصر الشامل للمستلزمات الطبية، لتسجيل أى نقص، والعمل على توفيره بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب متابعة بيانات المصابين فى كل محافظة والتقصي حول المخالطين لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والأمن في إطار جهود محاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره، لتكون الحكومة قادرة على المواجهة والتعامل الفورى حال ظهور أى مشكلة.

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من جانبه طلب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، من المحافظين التنسيق مع مديرى الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم اعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً الى ان المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد ان تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.

كما دعا وزير التموين إلى مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً الى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها.