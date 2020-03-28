ترامب يأمر بتعبئة قوات الاحتياط بالجيش للمساعدة في مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يفوض وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باستدعاء أعضاء من قوات الاحتياط بالجيش للعمل النشط والمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد فوض وزيري الدفاع والأمن الداخلي باستدعاء قوات الاحتياط عام 2014 خلال أزمة تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا.
ويقوم مهندسو الجيش بإنشاء مستشفيات ميدانية في حين تتم تعبئة الحرس الوطني أيضا.
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