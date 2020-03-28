تركيا تعلق الرحلات الجوية.. وأردوغان يدعو لتطبيق "الحجر الطوعي"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكثر من 80 مليون مواطن تركي إلى تطبيق "الحجر الصحي الطوعي"، وعدم مغادرة منازلهم إلا من أجل الاحتياجات الأساسية والطارئة، بعدما وصلعدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 92.
كما أعلن أردوغان تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وقال إن مجالس لمكافحة الوباءسيتم تشكيلها في 30 مدينة كبرى في تركيا، لاتخاذ احتياطات إضافية إذا لزم الأمر.
واتخذ الرئيس التركي عدة قرارات، أبرزها إيقاف رحلات الطيران إلى كل دول العالم، بالإضافة لمنع تنقل المواطنين بين الولايات التركية، إلا بإذن من الوالي.
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