رويترز: حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ100 ألف

أشارت إحصاءات أعدتها وكالة "رويترز"، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد تجاوز الـ100 ألف حالة. الـ100 ألف حالة. وحسب الأرقام التي أوردتها الوكالة اليوم الجمعة، فإن عدد المصابين في الولايات المتحدة وصل إلى 100 ألف و40 إصابة، وهذا يعتبر العدد الأكبر عالميا للمصابين. المصابين في الولايات المتحدة وصل إلى 100 ألف و40 إصابة، وهذا يعتبر العدد الأكبر عالميا للمصابين. وتلي الولايات المتحدة إيطاليا بـ86498 حالة مؤكدة، والصين بـ81340.

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