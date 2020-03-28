ترامب يطالب جنرال موتورز و فورد بتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي "فورا"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" بالبدء بإنتاج أجهزة تنفس اصنطاعي على الفور، وبكميات يحتاجها قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال ترامب عبر "تويتر": "كالعادةيبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام مع "جنرال موتورز". قالوا إنهم سيعطوننا 40000 جهاز للتنفس الاصطناعي التي نحتاجها "بسرعة". والآن يقولون إنهم سيسلمون 6000 جهاز فقط في أواخر أبريل، ويريدون أعلى سعر".
وكتب في تغريدة أخرى: "يجب أن تفتح "جنرال موتورز" فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي".
وأضاف مخاطبا شركة "فورد": "انطلقي في صناعة الأجهزة بسرعة!"
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